Torna di moda, per la Roma, il nome di Andrea Belotti, già sondato nelle scorsi sessioni di mercato. Il club giallorosso vorrebbe una valida alternativa che faccia rifiatare Abraham e il capitano del Torino, col contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere la soluzione. Su di lui anche l'interesse di West Ham e Toronto, anche se non è da esludere al 100% una sua permanenza in granata con rinnovo di contratto.

(La Stampa)