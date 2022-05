Si allontana uno dei calciatori annoverati fra gli obiettivi della Roma per la fascia destra: si tratta di Diogo Dalot che, come riporta l'esperto di calciomercato, vuole rimanere al Manchester United. Ci sarebbe poco da fare, dunque, per i giallorossi. Il club di Trigoria è stato lungamente accostato al laterale portoghese ex Milan su cui era vigile anche le Fiorentina.

(gianlucadimarzio.com)

