Calciomercato Roma, dall'Argentina: presentata un'offerta ufficiale a Dybala

Clamorosa indiscrezione lanciata dal giornalista di Tyc Sports, Cesar Luis Merlo. Secondo l'esperto di calciomercato, la Roma avrebbe presentato un'offerta ufficiale all'entourage di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero. Il calciatore argentino sarà libero di scegliere il club in cui trasferirsi e, data la grandissima occasione di mercato che rappresenta, molte società stanno sondando il terreno. In Italia anche l'Inter è particolarmente interessata al ventottenne e nei prossimi giorni presenterà un'offerta.





?La Roma hizo una oferta formal por Paulo Dybala, agente libre después de su salida de Juventus.

*️⃣Su representante, además, está en conversaciones con el Inter y se espera que en los próximos días el club realice una propuesta. pic.twitter.com/AlgifERiob — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 23, 2022