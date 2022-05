Al lavoro sul presente ma anche sul futuro: secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la Roma ha messo nel mirino il 16enne del Santos Matheus Lima. Nonostante non abbia ancora esordito in prima squadra, il centrocampista ha firmato un nuovo contratto fino al 2025 con una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Il 2006 ha attirato l'interesse di vari club in Serie A e Liga, ma la Roma è in pole per il brasiliano.

(as.com)

