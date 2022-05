La Roma non molla Gonçalo Guedes. Secondo quanto riferito dal portale dedicato al calciomercato, la stella del Valencia sarebbe una priorità di José Mourinho per la prossima finestra di mercato e per questo avrebbe chiesto uno sforzo alla dirigenza per prenderlo. La richiesta degli spagnoli sarebbe di circa 35-40 milioni di euro e le parti potrebbero avvicinarsi nelle prossime settimane.

(todofichajes.com)

