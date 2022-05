Calciomercato Roma, dalla Germania: Mourinho punta Kostic e Kalajdzic

La Roma ha messo gli occhi sulla Bundesliga come riporta l'edizione tedesca dell'emittente satellitare. Due i nomi segnati sul taccuino di Mourinho: uno è risaputo, Filip Kostic, in scadenza tra un anno, che ha attirato l'interesse di diversi club dopo una stagione da protagonista con l'Eintracht Francoforte, vincitrice dell'Europa League. L'altro è Sasa Kalajdzic, attaccante di 2 metri dello Stoccarda che in questa stagione ha segnato 6 reti in 15 presenze in Bundesliga. Anche per lui, scadenza del contratto il 30 giugno del 2023.

