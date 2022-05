Calciomercato Roma, dal Portogallo: torna l'idea Moutinho

Era già stato accostato alla Roma per qualche settimana lo scorso gennaio. Idea che poi praticamente non ha avuto seguito, ma che è tornata nelle ultime ore. Come riferisce la stampa portoghese la Roma è tornata a valutare il profilo di Joao Moutinho. Il 35enne nazionale portoghese è in scadenza con il Wolverhampton e non rinnoverà il contratto con i Wolves, che puntano a ringiovanire la rosa nonostante Moutinho sia stato tra i giocatori più impegnati (39 presenze in Premier) e il tecnico Bruno Lage stia spingendo per la conferma. In caso di addio alla Premier, la Roma sarebbe una destinazione più che gradita al giocatore.

(Jornal de noticias)

