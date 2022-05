Calciomercato Roma: Coric spinge per la permanenza allo Zurigo

Stagione ricca di soddisfazioni per Ante Coric, che con il suo Zurigo ha vinto il campionato svizzero riuscendo a scendere in campo anche con una discreta continuità. Il croato, in prestito dalla Roma e con cun contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2023, vorrebbe restare allo Zurigo e giocarsi le chance nella prossima Champions League. Lo riporta il giornalista di TeleRadioStereo Flavio Maria Tassotti.





