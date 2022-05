Calciomercato Roma: ancora in bilico il riscatto di Kluivert da parte del Nizza

Justin Kluivert, attaccante di proprietà della Roma ma in prestito in questa stagione al Nizza, non è sicuro di rimanere in Francia. Come riportato dal sito dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il calciatore olandese è arrivato in estate al club della Costa Azzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto, che si sarebbe trasformato in obbligo in caso di qualificazione in Champions League. Ad una giornata dalla fine del campionato, il Nizza è in sesta posizione e per questo motivo il trasferimento a titolo definitivo del calciatore non è più così scontato. La società francese ha proposto delle condizioni di riscatto diverse da ciò che la Roma si aspettava: le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni ma al momento il futuro di Kluivert è in bilico.

(gianlucadimarzio.com)

