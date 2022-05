Ola Solbakken si avvicina alla Roma. Da avversario in Conference League, l'attaccante del Bodo/Glimt potrebbe essere uno dei primi rinforzi per i giallorossi in vista della prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni il club giallorosso ha trovato da tempo l'accordo con il giocatore. Restano da sistemare i dettagli con il Bodo/Glimt.

(La Repubblica)