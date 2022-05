Calciomercato, Kamara: "Lascio il Marsiglia, ho scelto il nuovo club e presto lo saprete"

TELEFOOT - A lungo accostato alla Roma sul mercato nei mesi scorsi, Boubacar Kamara ha annunciato l'addio al Marsiglia. Il centrocampista classe '99 ha parlato ai microfoni del canale francese: "Dopo lunghe riflessioni ho deciso di non prolungare il contratto, di lasciare l'OM alla fine della stagione. È la decisione migliore per la mia carriera. Voglio evolvermi per scoprire una nuova sfida. Ho scelto il mio futuro club, presto lo saprete".