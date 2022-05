Calciomercato: Kamara all'Aston Villa, c'è l'accordo

Era stato a lungo accostato alla Roma lo scorso inverno, ma Boubacar Kamara ripartirà dalla Premier League. È l'Aston Villa la destinazione scelta dal centrocampista francese, che ieri ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Marsiglia. Stando alle ultime indiscrezioni già raggiunto l'accordo tra le parti: pronto un contratto quinquennale fino al 2027. Ieri sera, come riferisce la stampa francese, era presente al Velodrome il tecnico dei Villans Steven Gerrard, che ha voluto visionarlo da vicino.

Boubacar Kamara to Aston Villa, done deal. Full agreement reached on a five year deal, valid until June 2027. Medical, official signature & club statement pending. ??? #AVFC

Steven Gerrard was key to explain the project and get the green light from Kamara on a free transfer. pic.twitter.com/omeF8rCinG

