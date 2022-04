Al termine del match tra Sassuolo e Juventus, vinto dagli uomini di Allegri in rimonta per 1-2, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Davide Frattesi, centrocampista neroverde in odore di trasferimento e accostato recentemente anche alla Roma. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Le voci fanno piacere ma nella testa c'è solo il Sassuolo, la squadra che mi ha permesso di farmi vedere. Poi vedremo comunque in estate, quel che sarà sarà".

(Sky Sport)