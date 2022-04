Calciomercato: Rudiger firmerà col Real Madrid. Quadriennale da 9 milioni l'anno

Nella prossima stagione Antonio Rudiger vestirà la maglia del Real Madrid. Non ha più dubbi la stampa spagnola, così come quella britannica. Il sito del quotidiano madrileno "Marca" spiega che il difensore del Chelsea, che arriverà a parametro zero, deve solo firmare il contratto che avrà durata quadriennale, con opzione per una quinta stagione. Il tedesco ex Roma, che piaceva anche alla Juventus, percepirà un ingaggio da 9 milioni l'anno, ma intascherà anche un bonus di 8 milioni spalmato su quattro stagioni.