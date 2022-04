Calciomercato Roma: Solbakken proposto anche al Monza

Non c'è solo la Roma su Ola Solbakken, esterno offensivo del Bodo/Glimt con il contratto in scadenza a dicembre. I giallorossi lo stanno seguendo da molto tempo e lo hanno potuto visionare da vicino nelle sfide di Conference League. Come riportato dal giornalista Gianluigi Longari, il ventitreenne sarebbe stato proposto anche al Monza, società che attualmente milita in Serie B: qualora però i brianzoli dovessero raggiungere la promozione in Serie A, il giocatore diventerebbe un profilo appetibile.

