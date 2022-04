Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: l'Aston Villa vuole riscattare Olsen. Trattativa in fase avanzata

Il rapporto tra Robin Olsen e la Roma potrebbe definitivamente concludersi al termine della stagione. Il portiere svedese si trova attualmente in prestito all'Aston Villa e da quando è arrivato, ovvero a gennaio, non è mai sceso in campo. Secondo quanto riportato dal sito online inglese, Steven Gerrard, allenatore del club, sarebbe comunque rimasto impressionato dal trentaduenne e vorrebbe trattenerlo alla sua corte così da assicurarsi un buon dualismo in quel ruolo, nel quale si trova anche Emiliano Martinez. I Villans avrebbero già avviato i contatti con la Roma per esercitare il diritto di riscatto del giocatore, attualmente fissato a 3,5 milioni di euro, e non sembrerebbero esserci problemi, tanto da essere già in una fase avanzata della trattativa.

(footballinsider247.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE