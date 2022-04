Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: idea Lingard a parametro zero

Dall'Inghilterra spunta un nuovo nome per la Roma del futuro. Come riporta la stampa inglese c'è anche il club giallorosso sulle tracce di Jesse Lingard, che la prossima estate lascerà il Manchester United.

Il centrocampista 29enne ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e lascerà i Red Devils a parametro zero. Sul tavolo ha diverse offerte dalla Premier (West Ham e Newcastle), ma i tabloid inglesi evidenziano che Lingard sarebbe tentato da un'esperienza in Italia, dopo aver visto come Smalling e Abraham si sono rilanciati con la Roma. Da non sottovalutare anche il fatto che a Roma ritroverebbe José Mourinho: sotto la sua gestione Lingard ha toccato il suo record di presenze con la maglia del Manchester United. Anche Milan e Juventus tra i club interessati.

(Daily Mirror)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE