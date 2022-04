Calciomercato Roma, dalla Spagna: Ez Abde cambia idea. Dopo il 'no' di gennaio spera in una nuova chiamata dei giallorossi

Nome nuovo nell'orbita di mercato della Roma: è quello di Ez Abde, ala classe 2001 in forza al Barcellona. Le cronache che arrivano dalla Spagna parlano di un 'no' opposto dal giocatore ai giallorossi nel corso dell'ultima finestra di calciomercato. Era stato il tecnico blaugrana Xavi Hernandez a convincere l'attaccante esterno marocchino con passaporto spagnolo a restare, ma le prospettive ora sarebbero cambiate. Il giocatore non riesce infatti a trovare spazio al Barca e adesso spererebbe in una nuova chiamata da Trigoria per potersi unire alla causa giallorossa. Le indiscrezioni parlano di una Roma pronta a farsi di nuovo avanti, con un'offerta di circa 10 milioni di euro.

