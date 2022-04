Calciomercato Roma, dalla Romania: piace Petrila, osservatori giallorossi attesi domani per Cluj-Steaua Bucarest

Nome nuovo in ottica mercato per la Roma: quello di Claudiu Petrila, promettente ala romena in forza al Cluj. Stando a quanto riferito dal portale romeno, alcuni osservatori saranno domani presenti allo stadio Radulescu per seguire Cluj-Steaua Bucarest, ed assistere da vicino alla prestazione del classe 2000. Fra gli scout di cui si parla ci sono quelli della Roma, ma anche quelli del Lille e di due club turchi. Concorrenza alta, dunque, per un talento che costerebbe già piuttosto caro: 10 milioni più il 20% sul prezzo di rivendita la richiesta del Cluj per cedere il suo cartellino.

(gsp.ro)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE