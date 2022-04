In vista della prossima finestra di calciomercato uno dei reparti da migliorare in casa Roma sembra essere il centrocampo e tra i profili circolati nei giorni scorsi c'è anche quello di Xeka. Secondo le informazioni che giungono dal Portogallo, sul centrocampista portoghese classe 1994, in scadenza con il Lille il prossimo giugno, c'è da registrare anche l'interesse del Benfica.

(Record)