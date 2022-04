Calciomercato Roma: Cristante e il problema ingaggio, contatti con Juve e Milan

Bryan Cristante vuole restare alla Roma, ma il suo futuro rischia di essere lontano dalla Capitale. Mourinho stima il centrocampista, ma la partenza del numero 4 potrebbe essere legata alle difficoltà che le parti stanno incontrando nella trattativa per il suo rinnovo, con contratto in scadenza nel 2024. Secondo quanto riporta il sito specializzato sul calciomercato, la richiesta di Cristante sarebbe di circa 3,5 milioni l'anno, ma a queste cifre la Roma non sarebbe disposta a trattare. Sull'ex Atalanta è vivo l'interesse del Siviglia, ma vanno registrati contatti anche con Milan e Juventus.

(calciomercato.com)

