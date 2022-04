Calciomercato, Guedes sul suo futuro: «Sto bene al Valencia ma valuterò l'offerta giusta»

COPE - Lo scorso gennaio si era parlato di un suo possibile trasferimento alla Roma, poi non più avvenuto. Poi di un possibile nuovo tentativo per la prossima estate. Gonçalo Guedes torna a parlare e in un'intervista all'emittente radiofonica spagnola fa chiarezza sul suo futuro. “Sono molto concentrato sul Valencia. Abbiamo la finale di Coppa del Re e in più altre partite di campionato, abbiamo la possibilità di migliorare la nostra classifica. Quando finirà la stagione parlerò con il mio agente e con il club. Se arriverà una proposta che sia buona sia per me che per il Valencia, devo valutarla. Ma sto bene qui, in questo momento sono concentrato solo sul Valencia e voglio restare"