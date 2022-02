Ufficiale: Perotti è un giocatore della Salernitana

Diego Perotti torna in Italia: come già si vociferava da giorni, con le conferme dirette di Walter Sabatini, l'ex giocatore della Roma firma per la Salernitana. L'annuncio è arrivato in mattinata tramite i social del club campano. L'argentino aveva lasciato la Roma nel 2020 per passare un anno al Fenerbahce dove ha segnato 3 gol in 4 presenze. Dalla scorsa estate era svincolato.