Calciomercato Roma, dalla Germania: Grillitsch rimane un obiettivo

Il mercato di gennaio si è appena concluso, ma non smettono di circolare voci sul centrocampista che la Roma vuole aggiungere al proprio organico. Stando a quanto riferisce il portale tedesco Florian Grillitsch resterebbe uno degli obiettivi del club giallorosso, che può piombare sull'austriaco in estate. Il suo contratto è infatti in scadenza il prossimo giugno. Gradimento, però, non solo da Trigoria. Grillitsch piace anche a Lazio e Napoli in Serie A, così come a Newcastle e Arsenal in Premier.

(kicker.de)

