Under 17, ufficiale: preso il classe 2006 Surricchio. Il Teramo alla Roma: "Abbiate cura di lui" (FOTO)

Nuovo colpo di mercato in chiave futura della Roma, Il club giallorosso ufficializza l'acquisto di Jacopo Surricchio, proveniente dal Teramo. Il centrocampista del 2006 arriva in giallorosso dal Teramo, come annunciato sul profilo Twitter ufficiale del club di Trigoria.

? Benvenuto nella nostra squadra Under 17 a Jacopo Surricchio, centrocampista classe 2006 proveniente dal Teramo#ASRoma pic.twitter.com/jzCVEmm3kt — AS Roma (@OfficialASRoma) January 18, 2022

Tweet di congedo del Teramo, che saluta così Surricchio: "Un sogno che si avvera: il classe 2006 Jacopo Surricchio, il più giovane ad esordire in Lega Pro, si trasferisce alla Roma. Abbiate cura di lui!".