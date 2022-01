Ufficiale: Pau Lopez è del Marsiglia. Il portiere su Instagram saluta i giallorossi: "Grazie Roma" (FOTO E COMUNICATO)

Ieri sera Pau Lopez è sceso in campo con la maglia del Marsiglia per la ventesima volta in stagione e in virtù di questo è scattata la clausola che prevedeva l'acquisto da parte del club francese. La Roma ha annunciato il trasferimento definitivo di Pau Lopez al Marsiglia con un comunicato sul proprio sito:

"L’AS Roma comunica che si sono verificate le condizioni previste dal contratto di trasferimento di Pau Lopez Sabata per la trasformazione da prestito a cessione definitiva all’Olympique Marsiglia, in linea con tutti i dettagli già noti al mercato.

Il portiere spagnolo ha giocato in giallorosso dal 2019 al 2021 raccogliendo 76 presenze complessive.

Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro".

Pau Lopez ??́???????????? Olympien ? L'option d'achat de @paulopez_13 a été levée avec son accord à la suite des 20 matchs officiels disputés avec le club ✅

Notre portier sera définitivement transféré au 1er juillet 2022 jusqu'au 30 juin 2026 ✍️ pic.twitter.com/ntvefZrd8U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 8, 2022

Il portiere spagnolo ha salutato la Roma con una storia su Instagram: "Grazie Roma. È magica. È l'AS Roma".