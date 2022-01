La Roma, dopo gli arrivi di Maitland-Niles e Oliveira, lavora per sfoltire la rosa. A partire potrebbero essere Diawara, Darboe e, con offerta congrua, Veretout. L'obiettivo è regalare a Mourinho un altro centrocampista e, se il Tottenham insistesse per l'ex Fiorentina, si punterebbe a Tanguy Ndombelé. L'alternativa è Kamara, in scadenza a giugno con il suo Marsiglia.

(gasport)