Tottenham, Conte: "Ndombele? Non è giusto parlarne con i media"

Rimane in bilico la situazione di Tanguy Ndombele nel Tottenham. Il centrocampista francese - accostato alla Roma prima dell'accelerata nell'affare Oliveira - non sembra essere al centro del progetto di Antonio Conte che, incalzato in conferenza stampa sull'argomento, ha risposto così:

"Onestamente non credo sia giusto parlare di questo tipo di situazioni. Credo che ognuno sia artefice del proprio destino. Non mi piace parlare dei giocatori con i media, non è corretto. Se dovrò dirgli qualcosa lo farò privatamente, non in conferenza".