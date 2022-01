Salernitana, Sabatini: "Perotti un campione, Fazio ci darà stabilità difensiva" (VIDEO)

Walter Sabatini, ds della Salernitana, ha fatto un bilancio del mercato invernale del club campano parlando degli acquisti e aggiungendo anche l'innesto - non ancora ufficiale - dell'ex giallorosso Diego Perotti: "Si è aggiunto alla lista Diego Perotti, che è un campione: viene da stagioni tribolate, però l'ho fatto seguire nel percorso di recupero e sta molto bene".

"Dietro abbiamo preso un giocatore che a Roma chiamavano 'Il comandante' per la sua tendenza a dominare il reparto - ha aggiunto sull'ex difensore della Roma Federico Fazio -. Anche lui viene da un lungo periodo di inattività, ma appena troverà la condizione ci garantirà la stabilità difensiva. In generale posso dire di essere soddisfatto, non esaltato ma soddisfatto".