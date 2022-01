Dall'Inghilterra: Mourinho prima scelta dell'Everton, ma non prenderà in considerazione nessuna offerta (VIDEO)

Dopo l'esonero di Benitez, l'Everton è alla ricerca del nuovo allenatore e la prima scelta del club inglese sarebbe l'attuale tecnico giallorosso, José Mourinho. In Inghilterra, dopo le indiscrezioni raccontate già in settimana, riferiscono che un approccio ufficiale non sarebbe ancora stato fatto, ma che il proprietario Farhad Moshiri starebbe valutando la prospettiva di portare lo Special One sulla panchina dell'Everton.

In lizza ci sarebbero anche Vitor Pereira, Frank Lampard e Wayne Rooney ed altri nomi presi in considerazione sarebbero Roberto Martinez e Nuno Espirito Santo.

Ma, come aggiorna poco dopo l'emittente televisiva inglese, Mourinho è impegnato nel lavoro iniziato alla Roma e al momento non prenderà in considerazione alcuna offerta dell'Everton.