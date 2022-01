LIVE - Ultime ore di mercato: Ndombelé torna al Lione, Zakaria alla Juventus. Il Genoa perde Radovanovic

Si avvicina velocemente la deadline della sessione invernale di calciomercato. Con la chiusura di Amadou Diawara alle ipotesi di cessione il mercato in entrata della Roma sembrerebbe ormai chiuso, ma LaRoma24.it segue tutti gli sviluppi delle ultime ore della campagna acquisti-cessioni. Di seguito tutte le operazioni e le trattative più importanti prima del gong, fissato per le 20.00 di stasera:

17.25 - Ufficiale anche il passaggio di Dejan Kulusevski dalla Juve al Tottenham: questo il comunicato del club bianconero per annunciare il trasferimento: "Dopo una stagione e mezza le strade di Dejan Kulusevski e della Juventus si separano. E si separano dopo aver vinto insieme due trofei: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. I primi due titoli da calciatore professionista. Da questa seconda parte di stagione, Dejan vestirà la maglia del Tottenham Hotspur".

Stesso percorso per Rodrigo Bentancur, annunciato sempre dai bianconeri: "La carriera di Rodrigo Bentancur proseguirà lontano da Torino: il centrocampista uruguayano, bianconero dal 2017, saluta la Juve per proseguire la sua avventura al Tottenham".

(juventus.com)

17.00 - Trasferimento che riguarda indirettamente la Roma: Ivan Radovanovic lascia il Genoa - prossimo avversario dei giallorossi in campionato - e si unisce alla Salernitana.

(ussalernitana1919.it)

16.44 - Denis Zakaria, a lungo accostato alla Roma, si trasferisce ufficialmente alla Juventus, come comunicato dal Gladbach attraverso il proprio profilo Twitter

✅ Denis Zakaria has completed a move to @juventusfcen following a successful medical in Turin this morning.

Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, @Deniszakaria8! ??#DieFohlen pic.twitter.com/N4NgU6beed

— Gladbach (@borussia_en) January 31, 2022