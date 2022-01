Estoril-Porto: Sergio Oliveira parte dalla panchina

Le voci di mercato che riguardano l'interessamento della Roma nei confronti di Sergio Oliveira sono incessanti, con i giallorossi al lavoro per concludere la trattativa, ma nel frattempo il Porto oggi scenderà in campo contro l'Estoril, per un match di Primeira Liga. Almeno dall'inizio, solo panchina per il centrocampista finito nel mirino della Roma.

Suplentes: Marchesín, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, João Marcelo e Fábio Vieira#FCPorto #GDEPFCP — FC Porto (@FCPorto) January 8, 2022