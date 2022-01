Calciomercato, ufficiale: Zakaria è un nuovo calciatore della Juventus

Dopo l'intensificarsi delle voci che volevano imminente il suo trasferimento alla Juventus, ora c'è anche l'ufficialità: Denis Zakaria, a lungo accostato alla Roma, è un nuovo giocatore bianconero. A darne l'annuncio è il Borussia Monchengladbach, club di appartenenza, attraverso il proprio profilo Twitter. "Grazie di tutto ed in bocca al lupo per il futuro", l'augurio dell'ormai ex squadra del centrocampista svizzero.

✅ Denis Zakaria has completed a move to @juventusfcen following a successful medical in Turin this morning. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro, @Deniszakaria8! ??#DieFohlen pic.twitter.com/N4NgU6beed — Gladbach (@borussia_en) January 31, 2022