Ufficiale il trasferimento di Ivan Radovanovic dal Genoa alla Salernitana: la fumata bianca dell'affare per il centrocampista classe '88 è stata comunicata dal club campano sul proprio sito ufficiale. Radovanovic non sarà dunque a disposizione dei rossoblù a partire già dalla prossima sfida di campionato, quella in programma contro la Roma sabato alle 15.

