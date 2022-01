Calciomercato, ufficiale: Ndombelé torna al Lione in prestito

Ora c'è anche l'ufficialità: dopo l'intensificarsi delle voci di un ritorno di Tanguy Ndombelé al Lione, il club francese ha comunicato la fumata bianca per il centrocampista di proprietà del Tottenham sul proprio sito ufficiale. Sfuma dunque definitivamente, oltre che per le circostanze dovute alle cessioni, uno degli obiettivi attribuiti alla Roma nelle ultime settimane. Ndombelé rimarrà in prestito all'OL fino a giugno. Nell'accordo figura anche un'opzione per il riscatto dagli Spurs fissato a 65 milioni di euro.

(ol.fr)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE