Calciomercato, ufficiale: Insigne al Toronto da luglio (VIDEO)

Dopo giorni di indiscrezioni di mercato, ora è ufficiale: Lorenzo Insigne lascerà il Napoli alla naturale scadenza del contratto, fissata il 30 giugno, e da luglio inizierà la sua avventura in MLS. L'attaccante italiano si è legato al Toronto per 4 anni e si unirà al club, come annunciato su Twitter, a partire dal 1° luglio del 2022.

