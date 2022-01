Colpo di mercato per il Venezia, che mette sotto contratto Almeida Da Cunha Luis Carlos, meglio noto come Nani. L'ingaggio dell'esterno portoghese è reso noto direttamente dal sito ufficiale della Serie A, che segnala il tesseramento del classe '86 ex, fra le altre, di Manchester United e Lazio.

(legaseriea.it)