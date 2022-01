Calciomercato Roma: Zaniolo non è più incedibile

Cambio di prospettive in casa Roma, almeno stando a quanto riportato da Enrico Camelio sulle frequenze dell'emittente radiofonica. Secondo l'esperto di calciomercato, Nicolò Zaniolo non sarebbe più considerato un incedibile a Trigoria. E anche da parte dell'entourage del giocatore non filtrerebbe una chiusura totale ad un eventuale addio ai colori giallorossi. Manca ancora - e non è poco - un'offerta congrua da parte di uno dei diversi club interessati al classe '99, che comunque non lascerebbe la Roma nella sessione di calciomercato invernale.

(Radio Radio)