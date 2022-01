Calciomercato Roma: virata su Nandez, ma dipende da Diawara

Sembrava alla Juventus il futuro di Nahitan Nandez, ma il club bianconero sembra aver deciso di rinunciare all'ex Boca. Per l’uruguaiano del Cagliari, quindi, si riapre un piccolo spiraglio in ottica Roma. La richiesta dei sardi è sempre la stessa: formula del prestito oneroso (2 milioni) e un riscatto tra i 10 e i 14 milioni in base a presenze e bonus. I giallorossi, però, devono prima cedere DIawara. La Roma vorrebbe inserire nell’affare lo stesso guineano che però aspetterà fino all’ultimo il Valencia.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE