Calciomercato Roma, Villar e Mayoral in prestito al Getafe: domani visite mediche

Oltre a Calafiori, in via di definizione in casa Roma anche altre due uscite: Gonzalo Villar e Borja Mayoral torneranno in Spagna per vestire la maglia del Getafe e domani svolgeranno le visite mediche. Il centrocampista si trasferirà in prestito secco, così come l'attaccante su cui la Roma manterrà la possibilità di acquisto a fine stagione a 20 milioni dal Real Madrid. Con questa operazione il club giallorosso risparmierà 500mila euro per il prestito (un milione per tutta la stagione) dal Real e l'ingaggio sarà pagato dal Getafe. Lo fa sapere il sito dell'esperto di mercato.

