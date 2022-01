Calciomercato Roma: Valencia interessato a Diawara. Possibile prestito con diritto di riscatto

TUTTOMERCATOWEB.COM - Amadou Diawara è l'obiettivo principale del Valencia. Il club spagnolo avrebbe inizialmente offerto un prestito secco fino al 30 giugno, pagando la metà dell'ingaggio stagionale del giocatore. Nei nuovi contatti tra le parti però sarebbe emersa la possibilità di inserire anche un eventuale diritto di riscatto. Questa formula potrebbe accontentare tutti i diretti interessati, infatti il Valencia in questo modo potrebbe decidere di acquistarlo definitivamente in estate, la Roma invece potrebbe monetizzare ed il calciatore potrebbe lasciare il club giallorosso, che ormai sembra non puntare più su di lui.

