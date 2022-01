Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ora c'è anche l'affondo: stando alle indiscrezioni riferite dal portale specializzato, il Valencia avrebbe avanzato un'offerta di prestito per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma, impegnato in questi giorni in Coppa d'Africa, sarebbe stato ulteriormente visionato nel corso della competizione proprio dagli osservatori del club spagnolo. Nei prossimi giorni, dunque, la trattativa per il centrocampista guineano potrebbe entrare nel vivo.

