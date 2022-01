Calciomercato Roma: ultimi dettagli per Olsen in prestito all'Aston Villa. C'è l'ok del giocatore al trasferimento

Si avvicina il cambio in corsa per Robin Olsen, che passerà dal prestito allo Sheffield United a quello all'Aston Villa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, mancherebbero gli ultimi dettagli per determinare il trasferimento del portiere svedese ai Villains. Il giocatore avrebbe già dato l'ok a terminare la stagione alla corte di Steve Gerrard.

Robin Olsen from Sheffield to Aston Villa now at final stages, agreement in place. Last details to be resolved. ??? #AVFC

AS Roma will cancel loan to Sheffield and then will let Olsen join Aston Villa until the end of the season. Olsen already agreed personal terms with Villa. https://t.co/fP2aGpKV5A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2022