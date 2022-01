Calciomercato Roma: ultimi dettagli da limare per Oliveira. Ufficialità tra domani e mercoledì

La trattiva per regalare a Josè Mourinho il tanto atteso centrocampista è ormai ben avviata: la Roma sembra ormai convinta di potersi accaparrare le prestazioni di Sergio Oliveira del Porto, ma stando a quanto emerge la chiusura non sarebbe proprio imminente. L'emittente satellitare riporta di alcuni ultimi dettagli da limare tra i club: per lo sbarco di Oliveira nella Capitale, dunque, ci sarebbe ancora da aspettare un paio di giorni.

(Sky Sport)

Ulteriori dettagli sulla definitiva fumata bianca per Oliveira alla Roma forniti da Jacopo Aliprandi. Il giornalista de Il Corriere dello Sport conferma su Twitter la necessità di limare gli ultimi dettagli dell'operazione, ma colloca comunque l'ufficialità dell'operazione tra domani e mercoledì.