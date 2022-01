Calciomercato Roma: tutto pronto per Xhaka se parte Diawara

Sarebbe Granit Xhaka l'obiettivo principale per il centrocampo della Roma: stando a quanto riportato da Enrico Camelio sulle frequenze dell'emittente radiofonica, l'eventuale partenza di Amadou Diawara sbloccherebbe l'assalto del club di Trigoria al centrocampista svizzero di proprietà dell'Arsenal. Diverse le pretendenti di cui si è parlato nelle ultime ore per l'ex Napoli, la cui eventuale partenza darebbe il via all'effetto domino per Xhaka, per cui i discorsi sarebbero già intavolati e in stato particolarmente avanzato. "Tutto pronto", secondo le indiscrezioni dell'esperto di mercato. Lo scenario potrebbe dunque concretizzarsi anche se l'addio di Diawara si perfezionasse nelle ultime ore di mercato.

(Radio Radio)