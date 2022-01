Calciomercato Roma: Tiago Pinto segue Berke Ozer del Fenerbahce

Il mercato s'avvicina e, secondo le informazioni del portale dedicato alle trattative, Tiago Pinto guarda anche al futuro: il General Manager giallorosso sta monitorando Berke Ozer, portiere turco classe 2000 in scadenza a giugno col Fenerbahce. La Roma vuole anticipare la concorrenza e trovare un accordo con l'estremo difensore per fargli firmare un precontratto da febbraio e metterlo a disposizione di Mourinho dall'estate. Su Ozer c'è da segnalare l'interesse di alcuni club europei, in particolare del Benfica.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE