Negli ultimi giorni del mercato invernale Tiago Pinto cerca una sistemazione per Federico Fazio e Davide Santon, fuori dai programmi della Roma e di Mourinho, oltre che per Amadou Diawara, nel mirino del Torino. Secondo le informazioni riferite durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", il General Manager giallorosso si trova a Milan proprio per risolvere le situazioni legate ai tre giocatori.

(Sky Sport)