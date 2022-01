La Roma continua a lavorare per cedere Amadou Diawara e per snellire rosa e monte ingaggi. Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, in caso di cessione del centrocampista, per il quale proseguono i contatti con il Venezia, i giallorossi farebbero un tentativo per provare ad arrivare a Gonçalo Guedes in queste ultime ore di mercato.

(Sky Sport)