Tiago Pinto continua a lavorare per regalare un possibile nuovo rinforzo a Mourinho. Dopo l’arrivo di Sergio Oliveira, potrebbe arrivare un altro centrocampista e nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo: quello di Baptiste Santamaria, centrocampista francese classe 1995 in forza al Rennes. Il 26enne, che finora ha collezionato 26 presenze in Ligue 1 e 2 assist, da metà della scorsa stagione è tornato in Francia dopo un'esperienza non positiva al Friburgo.

(La Repubblica)