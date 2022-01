Calciomercato Roma: si cerca una soluzione per Carles Perez. Cadice e Maiorca sullo spagnolo

Altro giocatore in uscita dalla Roma: Carles Perez potrebbe presto lasciare la capitale. Secondo quanto riferisce il portale specializzato sul calciomercato, la Roma starebbe cercando una soluzione in uscita per l'ex Barcellona. Il futuro dell'esterno offensivo piace a Cadice e Maiorca, ma le proposte di prestito secco arrivate dai due club al momento non avrebbero convinto la dirigenza giallorossa. La Roma preferirebbe una soluzione definitiva, con un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo.

(tuttomercatoweb.com)

